Чемирмир отбывал два пожизненных заключения без возможности условно-досрочного освобождения.

Серийный убийца Билли Чемирмир, обвиняемый в смерти 22 пожилых женщин и осужденный за убийство двоих, найден мертвым в тюремной камере. Предположительно его убил сокамерник, пишут Sky News.

Его нашли мертвым в отделении Коффилд в колонии Теннесси утром во вторник, 19 сентября.

Известно, что Чемирмир отбывал два пожизненных заключения без возможности условно-досрочного освобождения. По версии обвинения, он убил 13 пожилых женщин в их домах в округе Даллас и еще девять - в округе Коллин. Чемирмир работал в сфере здравоохранения.

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Всех своих жертв убийца душил, после чего грабил, унося с собой их драгоценности, которые потом продавал.

Поймать преступника удалось после того, как на него заявила одна из потерпевших, которой удалось выжить после нападения. Это была 91-летняя Мэри Бартель. Она рассказала полицейским, что Чемирмир пытался задушить ее подушкой в доме престарелых, и что он украл ее драгоценности.

В США вычислили серийного убийцу по ДНК на пицце

Ранее сообщалось, как в США объявили о прорыве в расследовании серии нераскрытых убийств, спустя более 10 лет. Там заявили, что задержан главный подозреваемый - 59-летний архитектор Рекс Хойерманн.

Жертвами были в основном молодые женщины. В 2010-2011 году их тела находили недалеко от острова Лонг-Айленд. Всего было выявлено 11 тел.

Отмечалось, что подозреваемого арестовали после того, как с объедков пиццы были сняты образцы его ДНК.

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