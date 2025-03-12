Стороны "обсуждали вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций".

Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провели телефонный разговор 11 марта. Он состоялся на фоне переговоров Украины и США, на которых стороны согласовали перемирие.

О разговоре Нарышкина и Рэтклиффа сообщило российское издание "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу СВР. Стороны договорились о поддержании контактов, чтобы способствовать "обеспечению международной стабильности и безопасности", а также чтобы снизить конфронтацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Как сообщается, Нарышкин и Рэтклифф "обсуждали вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций".

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Напомним, что последний раз Нарышкин проводил телефонные переговоры с главой ЦРУ летом 2023 года. Тогда американское разведывательное ведомство возглавлял Уильям Бернс. Осенью 2022 года Бернс и Нарышкин лично встречались в Турции.

Переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, вчера в городе Джидда состоялись важные переговоры между украинской и американской делегациями. Длительная встреча завершилась совместным заявлением сторон.

Украина согласилась на предложение США по внедрению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию, при условии выполнения Россией соответствующих условий.

Америка согласилась немедленно возобновить предоставление разведывательной и военной помощи Украине, отменив предыдущую паузу в обмене разведданными и поддержке в сфере безопасности.

Также стороны обсудили возможность заключения соглашения о совместной разработке критических минеральных ресурсов Украины.

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