Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза договорились определить список белорусских чиновников, против которых будут введены санкции за фальсификации результатов президентских выборов и насилие над протестующими.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции в Берлине после неформального заседания глав МИД стран-членов ЕС, которое состоялось 27-28 августа.

Пресс-конференция транслировалась на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

В частности, главы МИД стран ЕС рассмотрели ситуацию в Беларуси.

"Между министрами была политическая договоренность определить отдельных лиц, ответственных за нечестные выборы в Беларуси и за дальнейшее подавление (протестов) в соответствии с действующим санкционным режимом в отношении Беларуси. Это определение должно включать чиновников", - подчеркнул Боррель.

По его словам, список лиц и соответствующие правовые акты будут подготовлены в ближайшие дни рабочими группами Совета ЕС, чтобы окончательное решение было принято как можно быстрее.

"И в связи с этим - я только что получил письмо, подписанное 11 членами Совета ЕС, которые просят сделать это как можно быстрее, настаивают на скорейшем принятии решения, но мы должны это сделать в соответствии со всеми правовыми процедурами", - подчеркнул Боррель.

"Вы прекрасно знаете, что Европейский Союз не признает результаты выборов и считает действия (белорусской) власти неприемлемыми. Мы снова выражаем абсолютную поддержку суверенитету и независимости Беларуси, осуждаем жестокие репрессии в отношении белорусского народа и просим власть присоединиться к всестороннему диалогу, чтобы выйти из кризиса", - заявил Боррель.

Также он подчеркнул, что белорусские власти должны принять предложение руководства ОБСЕ по визиту в Беларусь для содействия налаживанию диалога между властью и оппозицией.

В свою очередь Евросоюз поддерживает это предложение.

Репрессии в Беларуси против протестующих и реакция Запада

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

19 августа лидеры стран-членов Евросоюза согласились ввести санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси.

25 августа корреспондент Радио Свободная Европа-Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что Евросоюз может ввести санкции против 15-20 белорусских чиновников.

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Автор: Виталий Саенко