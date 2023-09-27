Запуск может привести к дальнейшей эскалации в отношениях с Западом.

Власти Ирана заявили об успешном запуске на орбиту третьего военного спутника. Этот шаг Тегерана может привести к дальнейшей эскалации в отношениях с западными странами, которые опасаются, что их космические технологии могут использовать для разработки ядерного оружия.

Издание Sky News пишет, что по словам министра связи Ирана Исы Зарепура, спутник "Нур-3" находился на высоте 450 км над поверхностью Земли. Когда состоялся запуск, неясно.

Отмечается, что запуск осуществил иранская военизированная Революционная гвардия, а командующий генерал Хосейн Салами заявил государственному телевидению, что запуск был "победой", и спутник будет собирать данные и делать снимки. Власти опубликовали кадры взлета ракеты с мобильной пусковой установки.

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За последнее десятилетие Иран отправил на орбиту несколько недолговечных спутников, а в 2013 году запустил в космос обезьяну.

Напряженность вокруг космической программы Ирана

Революционная гвардия управляет собственной космической программой и военной инфраструктурой параллельно с регулярными вооруженными силами Ирана и подчиняется только верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи.

Свой первый спутник они запустила в космос в апреле 2020 года, но глава Космического командования США позже назвал его "кувыркающейся веб-камерой", которая не даст никакой жизненно важной информации.

США заявили, что запуски спутников Ирана противоречат резолюции Совета Безопасности ООН, и призвали Тегеран не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие.

В оценке угроз разведывательного сообщества США на 2022 год утверждалось, что разработка ракет-носителей спутников "сокращает сроки" разработки Ираном межконтинентальной баллистической ракеты, поскольку используется аналогичная технология. Иран всегда отрицал, что стремится к созданию ядерного оружия, и заявлял, что его космическая программа и ядерная деятельность преследуют исключительно гражданские цели.

Напряжение в отношениях с западными странами и так высоко из-за иранской ядерной программы, которая неуклонно развивается последние пять лет.

Дело в том, что в 2015 году Иран заключил с США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Российской Федерацией "ядерную сделк", в рамках которой Тегеран должен был отказаться от создания ядерного оружия в обмен на отмену части санкций. Бывший президент США Дональд Трамп вывел США из ядерного соглашения и восстановил разрушительные санкции.

Попытки возобновить соглашение потерпели неудачу более года назад, и с тех пор Международное агентство по атомной энергии заявило, что у Ирана достаточно урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному, для создания "нескольких" ядерных боеголовок.

Позже появилась информация, что Иран приблизился к созданию ядерной бомбы. В то же время в Тегеране уверяли, что готовы сотрудничать с МАГАТЭ.

6 марта 2023 года стало известно, что Россия согласилась поставлять Ирану обогащенный уран для создания ядерного оружия.

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