Такое решение было принято ввиду опыта Украины.

Военно-воздушные силы Швеции начали исследование вероятности запуска спутника со своего истребителя Saab Gripen. В рамках исследования "Stella" рассматривается потенциальная потребность в оперативном запуске спутников, которая частично обусловлена недавно опубликованной космической стратегией вооруженных сил страны, пишет Aviation Week.

Руководитель космического подразделения ВВС Швеции Элла Карлссон отметила, что идея исследования была вдохновлена интервью с бывшим генеральным директором Украинского космического агентства, который сказал, что оперативный запуск спутника с самолета был бы полезной возможностью перед вторжением РФ.

По ее словам, исследование показало, что ракета воздушного базирования может позволить запускать спутники весом 2 килограмма. Также в рамках исследования будет рассмотрено, можно ли безопасно установить ракету на Gripen, уделив внимание дорожному просвету.

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"Они делают расчеты, но если нам нужно будет перестраивать самолет [для размещения ракеты], мы не будем этого делать", - подчеркнула Карлссон.

В издании отметили, что Швеция станет не первой европейской страной, которая рассматривает такую возможность. Известно, что в сентябре 2019 года Военно-воздушные силы Италии заключили рамочное соглашение с промышленностью и научными кругами, чтобы рассмотреть возможность запуска малых спутников с итальянских боевых самолетов, в частности, с истребителей Eurofighter Typhoon.

"Воздушный запуск с самолета является привлекательным для Италии, которая имеет большой космический опыт разработки спутников и ракет-носителей, но не может осуществлять запуски с собственной территории. Швеция, с другой стороны, имеет возможность запускать спутники со своей территории и готовит свой центр Esrange к запуску спутников, прежде всего на полярные орбиты", - объясняют в материале.

Самолеты Gripen для Украины - последние новости

Ранее сообщалось, что Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву истребителей Saab JAS-39 Gripen. По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Владимир Зеленский постоянно поднимает эту тему перед руководством Швеции.

В то же время в Швеции заявили, что решение остановить работу над получением истребителей JAS 39 Gripen ради концентрации на F-16 исходило от Украины. По словам главы МИД Швеции, речь идет не только о получении самолетов и подготовке пилотов, но и о сложных системах, внедрять две из которых одновременно было бы слишком сложно.

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