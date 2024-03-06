Девять пострадавших в результате взрыва на ТЭЦ в Шагонаре находятся в состоянии средней тяжести.

В российском городе Шагонар (Республика Тува, ее также называют Тыва) произошел взрыв на теплоэлектроцентрали, в тот момент на смену заступил 21 человек.

В результате взрыва госпитализированы 18 человек, девять находятся в состоянии средней тяжести, а состояние шестерых пострадавших тяжелое, написал в Telegram глава Тувы Владислав Ховалыг. По словам чиновника, еще трех человек ищут.

Местные власти также сообщили, что "в связи с аварийными обстоятельствами" центральное отопление в Шагонаре отключили. "Все четыре котла на Шагонарской ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии… Пожар локализован на площади 50 кв. м", - утверждают в республиканском правительстве.

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Министр образования Республики Тува Елена Хардикова в своем канале в мессенджере написала, что в Шагонаре в среду, 6 марта, отменены занятия во всех образовательных организациях.

По сведениям Mash Siberia в Telegram, взрыв в Туве сегодня случился в центральной котельной в помещении "УК ТЭК 4" - это фирма, которая занимается содержанием этого объекта. Причина серьезного инцидента еще неизвестна.

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После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, в РФ уже не раз звучали взрывы на разных важных объектах.

В частности, стало известно, что утром 4 марта в Самарской области подорвали мост через реку Чапаевка. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что противники использовали железнодорожную ветку, которая проходила по этому мосту, чтобы перевозить инженерные боеприпасы, произведенные в Чапаевске на заводе АО "Полимер" .

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