Сотрудников спецслужбы США заинтересовал загородный особняк Дмитрия Саймса в Вирджинии неподалеку от Вашингтона.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски в поместье Patria в Хантле (округ Раппаханнок, штат Вирджиния), которое принадлежит российско-американскому политологу, ведущему российского Первого канала Дмитрию Саймсу. Об этом сообщает Rappahannock News.

Представитель спецслужбы Саманта Шеро отметила, что ордер на обыск был выдан судом. В то же время раскрывать детали расследования, в рамках которого проводились эти мероприятия, она отказалась, добавив лишь, что оно будет продолжаться.

О том, что имение Саймса обыскивали, журналистам рассказал его сосед. По словам мужчины, агенты ФБР прибыли в имение политолога утром 13 августа, вошли внутрь, а затем начали выносить оттуда различные предметы. На следующий день они снова приехали и снова проводили обыск.

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В документах окружного суда Раппаханнока говорится о том, что участок земли площадью 536,6 тыс. кв. м был куплен Саймсом и его женой летом 2021 года за $1,63 млн. Сам политолог сообщил изданию, что находится за пределами США.

По словам Саймса, он осведомлен о "какой-то деятельности" на территории поместья, но точно не знает, что там происходит, и сообщений об обысках не получал. "Я озадачен и обеспокоен", - поделился он.

СМИ также отмечает, что Дмитрий Саймс издает журнал The National Interest, он тесно связан с избирательным штабом кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Так, имя политолога упоминалось в документах, связанных с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы, которые привели к победе Трампа.

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