Для развертывания турецких сил необходимо лишь несколько дней.

Существует угроза вторжения армии Турции в Сирию. Войскам необходимо лишь несколько дней для подготовки к вторжению.

По данным Reuters, в течение недели турецкая армия из гаубиц наносила удары по курдским объектам отряда народной самообороны, а боевые самолеты наносили авиаудары.

Отмечается, что эскалация произошла после взрыва бомбы в Стамбуле две недели назад, в котором Анкара обвинила ополчение. При этом отряды народной самообороны отрицают свою причастность к бомбардировке и время от времени отвечают на атаки минометным обстрелом.

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"Турецким вооруженным силам требуется всего несколько дней, чтобы стать почти полностью готовыми", - заявил один высокопоставленный чиновник.

По его словам, сирийские повстанцы были готовы к этой операции спустя несколько дней после взрыва бомбы в Стамбуле.

"Операция начнется в ближайшее время. Это зависит только от президента, который даст приказ", - заявил источник.

В свою очередь Рабочая партия Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией, отрицает причастность к теракту в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет наземную операцию, когда это будет необходимо для защиты южной границы.

"Все приготовления завершены. Теперь это политическое решение", - отметил один из источников издания.

Отмечается, что наземная операция, нацеленная на районы Манбидж, Кобани и Тель-Рифат, неизбежна. Анкара контактировала с Москвой и Вашингтоном по поводу военных действий.

США заявили, что у них есть серьезные опасения, что эскалация конфликта повлияет на цель борьбы с боевиками "Исламского государства" в Сирии. При этом Россия попросила Турцию воздержаться от полномасштабного наземного наступления. Москва поддерживает президента Сирии Башара Асада в 11-летней войне, а Анкара поддерживала повстанцев, борющихся за его свержение.

Теракты в Турции - что известно

13 ноября на пешеходном проспекте Истикляль в историческом районе Стамбула прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента на многолюдной улице пострадали 11 человек.

После взрыва наряды полиции эвакуировали улицу Истикляль, мечеть Таксим также была закрыта.

14 ноября стало известно, что полиция задержала человека, заложившего бомбу на улице Истикляль в центральном стамбульском районе Бейоглу. Непосредственно после взрыва полицией задержан 21 человек по подозрению к причастности ко взрыву.

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