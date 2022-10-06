Новые методы позволяют России распространять пропагандистские видео, скрывая их источники.

Российские пропагандисты придумали новый способ распространения дезинформации о вторжении РФ в Украину.

Об этом говорится в докладе исследователей из американской разведывательной фирмы Nisos, отслеживающей дезинформацию и другие киберугрозы, сообщает АР.

Новый способ предусматривает использование цифровых уловок, благодаря которым пропагандистские видео могут обходить ограничения, накладываемые правительствами разных старн и технологическими компаниями.

Видео дня

Аккаунты, связанные с подконтрольными государству российскими СМИ, использовали новый метод для распространения десятков видео на 18 разных языках, не оставляя никаких указателей на источник.

Эти видео продвигают кремлевскую пропаганду, согласно которой в жертвах среди гражданского населения виновна Украина, а жители областей, которые пыталась аннексировать РФ, приветствовали своих оккупантов.

Англоязычные версии российских пропагандистских видео распространяются в Твиттере и на менее известных платформах, популярных среди американских консерваторов, включая Gab и Truth Social, созданные бывшим президентом США Дональдом Трампом, что дает России прямой канал связи с миллионами людей.

Новые методы, раскрытые аналитиками Nisos, включают загрузку пропагандистских видео в Telegram – слабо модерируемую платформу, популярную в Восточной Европе, которую также используют многие консерваторы в США.

В некоторых случаях с видеороликов удалялись водяные знаки, указывающие на то, что эти видео принадлежат RT, чтобы замаскировать их источник.

После публикации в Telegram эти видео загружались и репостились на других платформах, включая Twitter, без каких-либо пометок или других указаний на то, что они были произведены российскими государственными СМИ.

По оценкам исследователей Nisos, cотни аккаунтов, которые позднее размещали или репостили эти видео, были связаны с российскими военными, посольствами или государственными СМИ.

Свидетельством амбиций Кремля и широкого охвата его дезинформационных операций является то, что видеоролики были также выпущены на испанском, итальянском, немецком и более чем десятке других языков.

"Гениальность этого подхода состоит в том, что видео можно скачать прямо из Telegram, и это стирает след, по которому пытаются идти исследователи", – пояснила старший аналитик Nisos Патрисия Бейли.

"Они креативны и адаптивны. И они анализируют свою аудиторию", – добавила она.

Борьба с российской пропагандой

Евросоюз ввел запрет на вещание двух ведущих государственных СМИ РФ, RT и Sputnik, после российского вторжения в Украину в конце февраля. Такие технологические компании, как YouTube, Facebook и Instagram, также объявили о запрете контента этих СМИ на территории 27 стран ЕС, подорвав возможности России распространять свою пропаганду.

Российские попытки обойти новые правила начались почти сразу после этого. Появились новые сайты, на которых размещались видео с разоблаченными утверждениями о войне. Часть работы взяли на себя российские дипломаты.

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