"Ему просто нравилось это делать": участник протестов в Беларуси рассказал о пытках ОМОНовцами

Белорус рассказал о жестком обращении с задержанными.

Гражданин Беларуси Сергей Марьянец, который решил поддержать протесты в Беларуси против Александра Лукашенко, рассказал, как его и еще нескольких задержанных пытали сотрудники ОМОНа.

Своими воспоминаниями о событиях на протестах он поделился в эфире канала " Украина 24 ".

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"Моя история началась 10 августа, сразу после выборов, когда толпы людей решили выйти и выразить свой протест. Я тоже не мог остаться в стороне и решил недалеко от того места, где происходят события, молиться Богу, поскольку я верующий. Я и два моих брата выехали на машинах и поставили их недалеко от центра на разрешенную площадку. Братья вышли, а я сидел в машине, писал сообщение в церковный чат, чтобы пригласить людей. Я надеялся, что ОМОН не тронет тех людей, которые молятся, стоя на коленях" , - рассказал мужчина.

По словам Марьянца, сотрудники ОМОНа вытащили его из машины и начали избивать.

"В тот день был плохой интернет. Пытаясь отправить сообщение, я поднял глаза и вижу, что мчится толпа ОМОНа прямо на мою машину. Дверь была открыта, я был без всякой протестной символики, надеялся, что меня не тронут. Это было наивно. Они схватили меня за голову, руки, вытащили из машины, повалили на землю и начали бить дубинками. Заломили руки. Я им кричу, что верующий, здесь для того, чтобы молиться, а не митинговать. Но они с матом продолжали меня бить ", - рассказал Марьянець.

Далее его затолкали в машину и куда-то повезли.

"Запихнули в машину без опознавательных знаков, где прямо на полу лежали люди. Я лег лицом вниз, и омоновец, который находился рядом со мной, начал меня пытать, ставя одни и те же вопросы, бил меня шокером, 10 раз ударили разрядом в район сердца. Он знал, что я говорю правду, ему просто нравилось это делать. Он прямым текстом сказал, что сломает мне хребет, если буду дергаться ", - сказал Марьянець.

Затем Марьянца и других задержанных пересадили в автозак, где не было вентиляции, и привезли, как позже выяснилось, на площадку Ленинского РОВД.

"Начали бить и ставить у стенки, там мы простояли два часа. Опрашивали, выясняли данные, но протоколы не составляли. У меня есть справка из больницы, что пытали электрошокером, но проблема в том, что официально снять побои мы не можем, нам не разрешают ", - рассказал Марьянець.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: Андрей Василюк