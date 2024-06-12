Путин, возможно, упустил возможность одержать решающую военную победу на фронте перед президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки.

Об этом пишет Фрэнсис Дирнли в статье для The Telegraph. Он напомнил о речи президента Джо Байдена на годовщине Дня высадки в Нормандии, в которой тот связал войну в Украине с жертвой, которую его соотечественники принесли 80 лет назад, а также о разрешении бить американским оружием по территории РФ.

Недавно Украина поразила "командный узел" в Белгороде, российские корабли в порту Таганрога, и, что стало наиболее символическим триумфом, один из самых современных и дорогих самолетов Кремля - истребитель Су-57.

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Дирнли отмечает, что отдельно эти атаки не меняют стратегическую ситуацию, но вместе с частыми ударами по российским нефтебазам свидетельствуют, что в логистическом плане Украина достигла переломного момента, когда она больше не может быть разгромлена российскими войсками. Кроме того, недавно одобренная помощь от Штатов уже поступает на фронт, а чешская "снарядная" инициатива продвигается быстрыми темпами.

"Критическое окно возможностей, когда Москва превосходила по численности и вооружению Киев, почти наверняка уже прошло, и с приближением ноября это дорого будет стоить Владимиру Путину в политическом плане. Его целью было осуществить существенное вторжение в Украину до того, как Америка пойдет на выборы, поставив Байдена в неудобное положение и обязав того, кто выиграет выборы в Белом доме, принудить Киев к мирным переговорам", - добавил он.

Журналист считает, что необходимо переоценить период, который длился после прошлогоднего контрнаступления Украины, которое не достигло своих целей. "Вместо того, чтобы считать, что Россия получила дополнительные успехи, его следует рассматривать как высокоэффективную украинскую оборону и потенциально решающую военную победу", - говорится в статье.

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