Отмечается, что в случае возникновения нового серьезного кризиса Запад окажется в тяжелом положении.

Война России против Украины может затянуться еще на пять лет. Об этом все чаще говорят западные чиновники, пишет The Economist.

Отмечается, что "сейчас не самые счастливые времена", в частности в связи с тем, что война между Израилем и ХАМАС грозит перекинуться на весь Ближний Восток, а на заднем плане столкнутся США и Иран. И крупнейшая в Европе с 1945 года война в Украине не подает признаков окончания, пишет издание.

И если эти обе войны затянутся, придется несладко, добавляет The Economist. Отмечается, что в случае возникновения нового серьезного кризиса Запад окажется в тяжелом положении.

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"Как и во времена "холодной войны", каждый кризис, каким бы он ни был, может рассматриваться как испытание американской или китайской мощи, втягивающее в себя каждую из стран", - говорится в публикации.

Также указывается, что один из рисков заключается в том, что противники могут воспользоваться этим хаосом. В частности, Россия может провести угрожающие маневры во время кризиса вокруг Тайваня, чтобы отвлечь внимание США и привязать к себе союзников, не позволив им протянуть руку помощи в Азии.

Война в Украине - новый прогноз Буданова

Россия еще долго не пойдет на переговоры с Украиной и Западом, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его мнению, война может продолжаться еще долго, поскольку россияне не будут подписывать никаких договоров с Украиной и продолжать хаотичные обстрелы, без интенсивных боевых действий.

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