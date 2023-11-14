Украинские бойцы дают отпор россиянам на поле боя / фото 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Война России против Украины может затянуться еще на пять лет. Об этом все чаще говорят западные чиновники, пишет The Economist.

Отмечается, что "сейчас не самые счастливые времена", в частности в связи с тем, что война между Израилем и ХАМАС грозит перекинуться на весь Ближний Восток, а на заднем плане столкнутся США и Иран. И крупнейшая в Европе с 1945 года война в Украине не подает признаков окончания, пишет издание.

И если эти обе войны затянутся, придется несладко, добавляет The Economist. Отмечается, что в случае возникновения нового серьезного кризиса Запад окажется в тяжелом положении.

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"Как и во времена "холодной войны", каждый кризис, каким бы он ни был, может рассматриваться как испытание американской или китайской мощи, втягивающее в себя каждую из стран", - говорится в публикации.

Также указывается, что один из рисков заключается в том, что противники могут воспользоваться этим хаосом. В частности, Россия может провести угрожающие маневры во время кризиса вокруг Тайваня, чтобы отвлечь внимание США и привязать к себе союзников, не позволив им протянуть руку помощи в Азии.

Война в Украине - новый прогноз Буданова

Россия еще долго не пойдет на переговоры с Украиной и Западом, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его мнению, война может продолжаться еще долго, поскольку россияне не будут подписывать никаких договоров с Украиной и продолжать хаотичные обстрелы, без интенсивных боевых действий.

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