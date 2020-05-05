Путин наградил Ким Чен Ына медалью (фото)

5 мая российский посол передал медаль министру иностранных дел КНДР.

Президент России Владимир Путин наградил лидера КНДР Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия "Победы в Великой Отечественной Войне".

Об этом сообщило российское посольство в КНДР на своей странице в Facebook.

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"В соответствии с указом президента Российской Федерации, председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 мая посол России передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

Как сообщал УНИАН, государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней. Фотографии были сделаны на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо.

До этого последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. Daily NK сообщала, что он проходит курс лечения после операции. Ряд СМИ после этого утверждали, что его состояние ухудшилось, а также сообщали о его смерти.