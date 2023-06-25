Андрей Картаполов заявил, что запрещать наемников не нужно.

В Российской Федерации заговорили о "приручении" частных военных кампаний. Идея появилась после попытки военного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Российское издание "Медуза" пишет, что глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов предложил принять закон для контроля частных военизированных компаний. Он указал, что в Госдуме РФ работают по всем направлениям работы вооруженных структур, а наемники – одна из компонентов.

По его словам, захватившие контроль над Ростовом-на-Дону "вагнеровцы", "ничего предосудительного не делали", а "выполняли приказы своего командования". При этом он заявил, что наемники никого не обидели, ничего не сломали и к ним нет претензий "ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов".

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Попытка военного мятежа в России - главные новости

24 июня наемники ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным прошли машрем через Ростова-на-Дону в сторону Москвы. При этом "вагнеровцы" сбили шесть вертолетов и транспортный военный самолет армии РФ, ликвидировав более десяти пилотов.

После переговоров с Александром Лукашенко "повар Путина" объявил о завершении "марша справедливости" и возвращении наемников в "полевые лагеря". При этом Пригожин якобы уехал в Беларусь.

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