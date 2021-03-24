Силовики устроили рейд по домам протестующих в Мандалае.

В Мьянме военные застрелили 7-летнюю дочь протестующего прямо в его доме.

Об этом сообщает Reuters.

Силовики устроили рейд по домам протестующих в Мандалае. Ворвавшись в один из домов, они открыли огонь по мужчине. Однако попали в его дочь, сидевшую на коленях у папы. Кроме ребенка были убиты еще два человека.

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Активисты призвали граждан Мьянмы 24 марта собраться на молчаливую забастовку и не выходить на работу. Закрыться также должны большинство предприятий, магазинов и других заведений и организаций.

Протесты в Мьянме: что произошло

В Мьянме с 1 февраля, когда произошел государственный переворот, не утихают акции протеста.

Объясняя свои действия фальсификациями на последних выборах, военные сместили гражданское правительство во главе с лидером нации Аун Сан Су Чжи. Она, как и другие представители руководства республики, находится под арестом.

Силы безопасности жестко подавляют акции протеста, а в последнее время против демонстрантов начали применять огнестрельное оружие.

С 1962 года в течение нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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Автор: Денис Прядко