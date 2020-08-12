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В Беларуси анонсировали масштабную блокировку дорог

13:36, 12 августа 2020
Мир
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Протесты в Беларуси продолжаются с воскресенья / фото REUTERS

Как сообщает Telegram-канал Nexta, начать его планируют сегодня в 19 часов.

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Организаторы, обращаясь к работникам транспортных служб, призвали их помочь своему народу в выражении воли и защите прав.

В частности, их просят о следующем:

  • блокировать движение транспорта силовиков, мешать их передвижению;
  • отказываться взаимодействовать с ними;
  • открывать двери транспорта для протестующих и не пускать в салон силовиков;
  • присоединяться к всеобщей забастовке и не выходить на работу.
Забастовка в Беларуси может коснуться дорог / Nexta

Забастовка в Беларуси: основные требования

Демонстранты выдвигают три требования:

  • признание Светланы Тихановской новым президентом Беларуси;
  • освобождение всех политических заключённых;
  • проведение новых честных выборов.

Хронология забастовки в Беларуси

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