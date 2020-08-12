В Беларуси анонсировали масштабную блокировку дорог

Начать блокировать дороги планируют уже сегодня вечером.

В Беларуси запланировали новый этап масштабных протестов, который заключается в блокировании дорог по всей стране.

Как сообщает Telegram-канал Nexta, начать его планируют сегодня в 19 часов.

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Организаторы, обращаясь к работникам транспортных служб, призвали их помочь своему народу в выражении воли и защите прав.

В частности, их просят о следующем:

блокировать движение транспорта силовиков, мешать их передвижению;

отказываться взаимодействовать с ними;

открывать двери транспорта для протестующих и не пускать в салон силовиков;

присоединяться к всеобщей забастовке и не выходить на работу.

Забастовка в Беларуси: основные требования

Демонстранты выдвигают три требования:

признание Светланы Тихановской новым президентом Беларуси;

освобождение всех политических заключённых;

проведение новых честных выборов.

Хронология забастовки в Беларуси

Забастовка началась ближе к полудню 11 августа. К ней присоединились рабочие ряда предприятий Минска и других городов.

Впоследствии стало известно о разгоне силовиками людей, которые собрались на проходной одного из заводов.

В тот же день к забастовке присоединились новые предприятия.

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