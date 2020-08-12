В Беларуси анонсировали масштабную блокировку дорог
13:36, 12 августа 2020Мир
444 0
Начать блокировать дороги планируют уже сегодня вечером.
Протесты в Беларуси продолжаются с воскресенья / фото REUTERS
В Беларуси запланировали новый этап масштабных протестов, который заключается в блокировании дорог по всей стране.
Как сообщает Telegram-канал Nexta, начать его планируют сегодня в 19 часов.
Читайте также"Ребята, у нас ад": жительница Минска эмоционально рассказала о ситуации в Беларуси
Организаторы, обращаясь к работникам транспортных служб, призвали их помочь своему народу в выражении воли и защите прав.
В частности, их просят о следующем:
- блокировать движение транспорта силовиков, мешать их передвижению;
- отказываться взаимодействовать с ними;
- открывать двери транспорта для протестующих и не пускать в салон силовиков;
- присоединяться к всеобщей забастовке и не выходить на работу.
Забастовка в Беларуси может коснуться дорог / Nexta
Забастовка в Беларуси: основные требования
Демонстранты выдвигают три требования:
- признание Светланы Тихановской новым президентом Беларуси;
- освобождение всех политических заключённых;
- проведение новых честных выборов.
Хронология забастовки в Беларуси
- Забастовка началась ближе к полудню 11 августа. К ней присоединились рабочие ряда предприятий Минска и других городов.
- Впоследствии стало известно о разгоне силовиками людей, которые собрались на проходной одного из заводов.
- В тот же день к забастовке присоединились новые предприятия.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter