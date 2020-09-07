В столице Беларуси в воскресенье состоялся многотысячный Марш единства.

В Минске в воскресенье вечером были задержаны шестеро спасателей, которые пытались вытащить из воды участников протестов. Те таким образом пытались скрыться от силовиков.

Об этом сообщает Euroradio со ссылкой на собственные источники.

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Как уточняется, спасатели вытащили из воды тех, кто прыгнул в водоем, спасаясь от ОМОНа. После этого они оказались в Центральном РОВД белорусской столицы.

Издание сообщает, что после окончания воскресного Марша единства силовики устроили рейд в парке Победы. Некоторые протестующие для избежания задержания прыгнули в Комсомольское озеро. Там их подобрали спасатели и перевезли на другой берег водоема.

Протесты в Минске: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

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Автор: Юрий Годован