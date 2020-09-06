Сейчас в Минске проводятся жесткие задержания протестующих, как силовиками, так и людьми в спортивной форме, вооруженными дубинками.

В разных частях Минска в воскресенье вечером проходят жесткие задержания, часто людей задерживают люди в спортивной форме с дубинками.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на беларусские СМИ.

"Во время акции протеста возле Дворца независимости силовики несколько раз распыляли у ограды слезоточивый газ", - сообщает TUT.BY.

После того как акция закончилась и у Дворца независимости осталось около двух десятков людей, силовики выбежали из-за заграждения и задержали нескольких ребят.

Люди в форме и неизвестные в черном шли по проспекту за людьми, которые шли к стеле. Часть людей погнали в парк Победы. Туда поехали микроавтобусы и автозаки.

Люди со щитами и в шлемах, перекрывшие улицу Ленина, резко побежали вперед, на демонстрантов. Как передают белорусские журналисты, это было довольно неожиданно, поскольку протестующие никак не провоцировали людей в шлемах.

В парке Победы было задержано не менее 20 человек. При этом, как пишет NEXTA live, силовики попытались догнать, побить и задержать часть демонстрантов. Люди начали прыгать в воду.

Задержания начались по всему центру города, в том числе на площади Свободы.

"В начале проспекта Победителей неизвестные в масках и с дубинками в руках бросились на людей и начали избивать. В том числе, тех, кто упал на землю. Обозначенные сотрудники внутренних дел ничего не сделали", - сообщает беларусская служба "Радио Свобода".

"Около 15 неизвестных в кепках, масках и с дубинками в руках ворвались в кафе O'Petit в самом начале проспекта Победителей. Там спрятались демонстранты. Неизвестные разбили дубинками стеклянные двери и ворвались внутрь. Они вытащили наружу несколько человек. Никто из обозначенных сотрудников внутренних дел ничего не сделал".

"Сообщается о задержании из разных мест Минска. Проводятся жесткие задержания, в том числе людьми в спортивной форме, вооруженными дубинками", - говорится в сообщении "Радио Свободы".

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что точное количество задержанных в Минске и Беларуси в настоящее время неизвестна: "Несанкционированная акция все еще продолжается, информация будет завтра утром".

Что касается неизвестных людей в масках, которые били витрины и двери в кафе в Минске на Немиге, она сказала: "Я не знаю, кто это был, будем разбираться".

В то же время правозащитный центр "Весна" сообщил уже о 158 задержанных в Минске в воскресенье, однако это не окончательная информация.

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Автор: УНИАН