Вчера прошла новая волна протестов в Беларуси в связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко.

Водитель такси спас пешехода от избиения омоновцами во время протестов в Беларуси вечером 23 сентября.

Читайте такжеВ Евросоюзе отреагировали на инаугурацию Лукашенко, выступив с резким заявлением

На видео заметно, как парень изо всех сил убегает от группы силовиков на дорогу, где в тот момент в ожидании «зеленого» света стояли легковушки.

Заметив погоню, водитель такси открыл дверь и впустил парня в салон.

Автомобиль тронулся тогда, когда на дорогу выбежали четыре омоновца.

В то же время издание Подъём пишет, что после этого силовики задержали автора ролика.

"Ну, минимально помяли нас омоновцы и подержали на земле. Требовали удалить видос, но смекалка коллеги помогла его сохранить. Таксиста пока не задеанонили", – рассказала сам мужчина.

Вчера прошла новая волна протестов в Беларуси в связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко. По данным правозащитников, силовики задержали по меньшей мере 200 демонстрантов. На улицы белорусских городов всего вышли 5-7 тысяч несогласных с действующей политикой государства. В Минске силовики сразу начали «зачищать» улицы от протестующих.

Протесты в Беларуси и инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко.

Главы МИД большинства европейских стран заявили, что считают результаты выборов в Беларуси нелегитимными.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская