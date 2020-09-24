Водитель такси спас пешехода от избиения омоновцами во время протестов в Беларуси вечером 23 сентября.
Читайте такжеВ Евросоюзе отреагировали на инаугурацию Лукашенко, выступив с резким заявлением
На видео заметно, как парень изо всех сил убегает от группы силовиков на дорогу, где в тот момент в ожидании «зеленого» света стояли легковушки.
Заметив погоню, водитель такси открыл дверь и впустил парня в салон.
Автомобиль тронулся тогда, когда на дорогу выбежали четыре омоновца.
В то же время издание Подъём пишет, что после этого силовики задержали автора ролика.
"Ну, минимально помяли нас омоновцы и подержали на земле. Требовали удалить видос, но смекалка коллеги помогла его сохранить. Таксиста пока не задеанонили", – рассказала сам мужчина.
Вчера прошла новая волна протестов в Беларуси в связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко. По данным правозащитников, силовики задержали по меньшей мере 200 демонстрантов. На улицы белорусских городов всего вышли 5-7 тысяч несогласных с действующей политикой государства. В Минске силовики сразу начали «зачищать» улицы от протестующих.
Протесты в Беларуси и инаугурация Лукашенко
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко.
- Главы МИД большинства европейских стран заявили, что считают результаты выборов в Беларуси нелегитимными.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram