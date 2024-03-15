Протестующие говорят, что через него в страну попадает аграрная продукция из Украины и РФ.

В 10:00 по местному времени польские фермеры из регионов Орава и Пидгалля начали блокировать пункт пропуска "Хижне" на словацкой границе. Об этом сообщает RMF24.

По словам фермеров, именно этими путями в Польшу завозится агропродукция из Украины и РФ. Фермеры намерены блокировать проезд до конца марта.

Ранее они заявили, что будут проверять грузовики и пропускать одно грузовое авто в час. В то же время ограничивать движение легковых авто, пешеходов и велосипедистов не планировалось.

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Польские фермеры заранее сообщили гмину Яблонка (сельская гмина в южной Польше) о новой акции протеста. Причиной блокировки назвали "неконтролируемый приток зерна из Украины в Европейский Союз, который вызывает дестабилизацию на зерновом рынке и создает тяжелую экономическую ситуацию для фермеров".

Кроме того, фермеры протестуют против так называемого "Зеленого соглашения", введенного ЕС. Его называют неблагоприятным для ведения сельского хозяйства.

Польские протесты - последние новости

По состоянию на четверг, 14 марта польские протестующие полностью заблокировали пять пунктов пропуска для грузовых авто из Украины. Это касается пунктов "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини".

Ранее протестующие заявили, что пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" полностью разблокируют, однако участники акции не выразили полного согласия, поэтому организаторы ограничились увеличением количества грузовиков, которые пропускают через границу.

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