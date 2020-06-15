В Армении задержали более 100 активистов во время протеста оппозиции

Протестующие пришли под здание Службы нацбезопасности Армении на защиту лидера оппозиции Гагика Царукяна.

Армянская полиция задержала более 100 человек в Ереване после того, как Служба безопасности обыскала дом и офис лидера оппозиции Гагика Царукяна по обвинению в экономических преступлениях.

Задержания произошли после того, как произошли столкновения с полицией протестующих, которые пришли под здание Службы нацбезопасности Армении на защиту Царукяна, сообщает Радио Свобода.

Массовые собрания ныне запрещенные в Армении из-за введенного до 13 июля чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

Читайте такжеВ Армении распустили парламент и назначили досрочные выборы

Утром силовики провели обыск в доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна в селе неподалеку от Еревана, а также в офисах его партии в рамках расследования «финансовых преступлений». Бизнесмен, в частности, подозревается в проведении нелицензионной игорной деятельности.

Царукян утверждает, что обвинения являются политически мотивированными и направлены на то, чтобы заставить его прекратить критику действий премьер-министра Николы Пашиняна по борьбе с коронавирусом.

Партия Царукяна «Процветающая Армения» имеет 25 из 132 мест в парламенте Армении, и является крупнейшей оппозиционной партией. Сообщается, что Царукяна вызвали на допрос, но как депутат он имеет иммунитет от судебного преследования.

Как сообщал ранее УНИАН, в Армении на сегодня подтверждено 16 667 случаев COVID-19, 269 человек умерли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram