Правозащитница: репрессии в Беларуси – это агония режима Лукашенко

Марина Адамович отметила, что репрессии начались еще до объявления даты выборов.

Репрессии и жесткие задержания протестующих в Беларуси – это агония режима Александра Лукашенко.

Такое мнение в интервью УНИАНу выразила Марина Адамович, правозащитница и супруга белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича.

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Адамович отметила, что репрессии начались еще до объявления даты выборов. И все эти недели были «сплошной непрерывной репрессией».

«Мне хочется надеяться, что люди будут продолжать выходить на улицы. Вчера побили, сегодня опять пойдем. В воскресенье пришло большое количество людей, которые умудрились просуществовать все эти годы в параллельной реальности, не подозревая, в какой стране они живут. Люди впервые поняли, с чем они столкнулись. Власть может реагировать по-разному, но это, в любом случае, агония. Она может быть длительной, может многих вовлечь в свою орбиту, но это – агония. Когда-то власть пыталась заигрывать с народом, но не сейчас. Только репрессии. Только грубейшее, циничное попрание наших прав. «Проглотите. Я правил вами, и буду править вечно», – приблизительно так я считываю эти послания», – сказала Адамович.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

Вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. Также прошли массовые задержания по всей стране.

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