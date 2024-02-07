Это последний этап ухода компании из страны, причем крупные российские компании продолжают пользоваться ее решениями.

Немецкая SAP – крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса – предупредила, что с 20 марта закроет клиентам из России доступ к своим облачным услугам. Это последний этап ухода компании из страны, причем крупные российские компании продолжают пользоваться ее решениями, пишет РБК со ссылкой на копию письма клиентам от российской "дочки" SAP, САП СНГ.

Отмечается, что соответствующее уведомление она получила от материнской компании в связи с необходимостью выполнения обязательных ею ограничений. В письме компания просит пользователей выгрузить данные из облака SAP до указанной даты, чтобы избежать потери.

Также компания выразила готовность "без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги".

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Услугами SAP в России пользовались около 1,5 тыс. клиентов, включая такие крупные компании, как "Российские железные дороги", "Аэрофлот", Сбербанк, ВТБ , "Альфа-банк", X5 Group, "М. Видео-Эльдорадо", "Черкизово", почти все нефтегазовые, химические, металлургические компании.

Выход иностранного бизнеса из РФ

До марта 2022 года решения SAP в России использовали государственные и финансовые организации, компании из сектора торговли, логистики, промышленности. После начала полномасштабного вторжения SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России.

В сентябре прошлого года SAP уведомила оставшихся российских клиентов, что до 31 декабря 2023 года отключит их от поддержки софта, в силе оставалось только использование облачных сервисов.

Ранее УНИАН писал, что турецкие банки перестали принимать переводы из России. С начала января денежные переводы почти остановились, что препятствует экспорту из Турции.

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