Луджайн аль-Хатлуль была задержана буквально за несколько недель до того, как саудовским женщинам наконец разрешили ездить за рулем.

Саудовская активистка, выступавшая за право женщин управлять автомобилем, приговорена к более чем пяти годам заключения.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии произошел взрыв во время церемонии памяти жертв Первой мировой (фото)Об этом пишет BBC.

Женщину обвинили в связях со странами, недружественными королевству, а также в предоставлении им секретной информации. Ее приговорили к пяти годам и восьми месяцам заключения.

31-летняя Луджайн аль-Хатлуль находится в тюрьме строгого режима в течение двух с половиной лет. Ее и других активистов задержали в 2018 году.

Международные правозащитные организации неоднократно требовали ее освобождения. Семья Хатлуль говорит, что после ареста три месяца ее держали без связи и пытали.

Она была задержана буквально за несколько недель до того, как саудовским женщинам наконец разрешили ездить за рулем в 2018 году. Саудовские чиновники настаивают на том, что ее задержание не имеет ничего общего с этим вопросом.

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Автор: Людмила Жерновская