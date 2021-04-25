По предварительной информации, пожар возник из-за взрыва баллонов с кислородом.

По меньшей мере 82 человека погибли и 110 травмированы в результате пожара в больнице, предназначенной для лечения больных COVID-19 в столице Ирака - Багдаде.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел Ирака.

Пожар произошел вчера, 24 апреля. По предварительным данным, причина возгорания - взрыв баллонов с кислородом.

Согласно информации властей Ирака, большинство жертв - пациенты с COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось о, по меньшей мере, 27 погибших и 46 раненых в результате пожара в больнице Ибн Хатиб на юго-востоке Багдада.

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"Огонь распространялся, словно горючее. Я вывел брата на улицу, а потом вернулся и поднялся на последний этаж, не охваченный огнем. Я нашел девушку, ей было около 19 лет, она задыхалась и, похоже, почти умирала. Я взял ее и побежал на улицу... Люди выпрыгивали... Врачи падали на машины. Все прыгали", - рассказал Reuters Ахмед Заки, который навещал в больнице своего брата.

Министерство здравоохранения Ирака заявило, что медицинские работники и бригады гражданской защиты смогли спасти по меньшей мере 200 человек, включая пациентов, и будет знать точное количество погибших и раненых позже, передает CNN.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими заявил, что пожар в больнице является "преступлением" и настаивает на том, что виновные должны понести ответственность, говорится в заявлении, опубликованном его офисом в воскресенье.

"Я обязал провести немедленное расследование и допрос руководителя больницы, начальника службы охраны и технического обслуживания, и всех заинтересованных лиц, пока халатность не будет выявлена и виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении аль-Кадхими.

Он добавил, что обязал предоставить результаты в течение 24 часов. Премьер-министр также объявил период национального траура по убитым.

Специальный представитель генсекретаря ООН в Ираке Жанин Хеннис-Пласшаерт выразила "шок и боль из-за масштабности трагического инцидента", который коснулся пациентов COVID-больницы, говорится в заявлении ее офиса в воскресенье.

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Авторы: Александр Топчий, Павел Степанец