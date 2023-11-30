Премьер Словакии также проведет встречу с послом США.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который отказался от помощи Украине, намерен встретиться с послом Российской Федерации Игорем Братчиковым. Он станет первым европейским политиком, кто проведет официальную встречу с дипломатом РФ такого ранга.

На встречу с Фицо также прибудет посол США Гаутам Рана.

"Я встречусь с американским и российским послами из уважения к каждому из них, потому что не ношу черно-белые очки и я отвергаю политику единого политического мнения", – заявил в Facebook словацкий премьер.

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Стоит отметить, что после 24 февраля 2022 года с российскими послами встречались только представители министерств иностранных дел.

Роберт Фицо на посту премьра Словакии - главные новости

В октября после победы на выборах в Словакии оппозиционной партии ее лидер Роберт Фицо получил пост премьер-министра страны. Он открыто выступает против поддержки Украины в войне с Россией и свернул все программы помощи, аргументируя это тем, что лучше 10 лет обсуждать мир, чем воевать.

Кроме того, политик назвал самую большую войну в Европе за последние 70 лет "замороженным конфликтом".

По информации СМИ, новый премьер Словакии также успел испортить отношения с властями Чехии.

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