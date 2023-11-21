Парламент Словацкой Республики проголосовал за выражение вотума доверия правительству во главе с новоназначенным премьер-министром Робертом Фицо.

Парламент Словакии, где раньше начали блокировать украинские грузовики, проголосовал за предоставление вотума доверия правительству премьер-министра Роберта Фицо. В частности, депутаты поддержали программу, которая обещает прекратить государственную военную помощь Украине, медленно уменьшить дефицит бюджета и ввести новый банковский налог. Об этом информирует Reuters.

Агентство напоминает, что Фицо одержал победу на выборах в сентябре благодаря кампании, направленной против критических СМИ, западных партнеров и либеральной политики, и 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова в четвертый раз назначила его премьер-министром. На прошлой неделе коалиция приняла свою политическую программу, а парламент поддержал ее во время голосования во вторник.

Программа, в частности, содержит предвыборное обещание Фицо прекратить официальную военную помощь Словакии Украине, несмотря на то, что соседняя страна борется с вторжением России, и добиваться прекращения военных действий.

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Оппозиция в парламенте Словакии проголосовала против программы, сославшись на нападения Фицо на независимые СМИ и увольнение высокопоставленных чиновников полиции, расследовавших действия членов новой правящей коалиции на предмет взяточничества.

Отношения Украины и Словакии - последние новости

Словакия "зубами" вцепилась за ядерное топливо РФ и будет блокировать введение ограничений на него в рамках следующего 12-го пакета санкции со стороны Европейского союза. Об этом заявил глава МИД государства Юрай Бланар.

По его словам, Словакия поставит условие Евросоюзу: страна поддержит пакет санкций лишь в том случае, если учтут ее требования.

Также УНИАН сообщал, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, во время общения он поблагодарил Чапутову за высокую оценку "нашего прогресса по началу переговоров с ЕС о вступлении", а также отметил участие представителя Словакии во встрече советников по имплементации "Формулы мира".

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