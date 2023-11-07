Деньги просят выделить в рамках запроса Байдена на дополнительные расходы.

Глава Министерства финансов Джаннет Йеллен, Пентагона – Ллойд Остин и Государственного департамента Соединенных Штатов Америки – Энтони Блинкен обратились к Конгрессу с просьбой одобрить выделение средств на помощь Украине.

Об этом со ссылкой на заявление американских чиновников сообщает The Guardian. Речь идет о финансировании в размере 11,8 млрд долларов.

В соотвествующем письме отмечается, что деньги просят выделить в рамках запроса на дополнительные расходы, который исходит от президента США Джо Байдена.

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"Это финансирование обеспечивается беспрецедентным уровнем надежного надзора и прозрачности и подкрепляется значительной бюджетной поддержкой со стороны Европейского Союза, других партнеров по G7 и Международного валютного фонда", – сказано в письме.

Помощь Украине от США

С начала полномасштабной войны России против Украины Соединенные Штаты Америки предоставили Киеву помощь на общую сумму свыше 60 млрд долларов. Более 40 миллиардов из этой суммы были направлены именно на военную поддержку.

3 ноября США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 425 млн долларов. В него войдут, в частности, боеприпасы для NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, несколько миллионов патронов для стрелкового оружия и другое оборудование.

В октябре Украина получила от США пакет помощи на 200 миллионов долларов. Как отметили в Пентагоне, туда вошли ракеты противовоздушной обороны AIM-9M, боеприпасы для HIMARS и другое оружие.

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