Даже предприятия, которые недавно прошли модернизацию, стремятся увеличить свое производство, поскольку их мощности уже перестали удовлетворять потребности.

Польские заводы увеличивают производство оружия в несколько раз благодаря беспрецедентным инвестициям в оборонную промышленность, пишет RP.pl.

Даже предприятия, которые недавно прошли модернизацию, стремятся увеличить свое производство, поскольку их мощности уже перестали удовлетворять потребности, пишет издание.

Так, через два года фабрика Lucznik в Радомле хочет выйти на производство 100 тысяч винтовок в год, утроив нынешние объемы производства. На заводах фабрики полным ходом идет обновление станков, утверждено строительство дополнительных цехов, хотя нынешний завод, построенный под ключ, был запущен лишь десять лет назад.

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Компания Huta Stalowa Wola, которая является производителем тяжелой артиллерии, дальнобойных самоходных гаубиц Krab и автоматических минометов Rak, только накануне войны в Украине завершила технологическую модернизацию стоимостью в десятки миллионов злотых. Однако сегодня эти инвестиции оказываются недостаточными. Как отметил исполнительный директор компании Ян Шведо, у компании есть два года, чтобы удвоить производство. Таким образом, компания выкупила у китайского инвестора цех, который когда-то принадлежал Huta, также был подготовлен новый земельный участок, а инвестиции оцениваются в сотни миллионов злотых.

Также значительные инвестиции вкладываются в верфи Remontowa Shipbuilding и военные верфи PGZ, реконструированные после многолетнего упадка. Именно на этих судостроительных предприятиях будут строиться три лицензированных многоцелевых фрегата нового поколения серии "Swordfish" стоимостью 15 миллиардов злотых, и аналитики надеются, что это остановит развал польских ВМС, который не так давно предсказывали.

Кроме того, еще одна польская компания – Autosan, ранее производившая электрические автобусы, теперь начала производство Waran - новейшего многоцелевого бронированного автомобиля с высокой мобильностью, пригодного для ближней артиллерийской разведки, а также универсальной транспортной платформы на поле боя.

Также инвестиционный импульс получила компания Nitro-Chem из Быдгоща, один из ведущих в мире производителей тротила. По словам генерального директора компании Доминика Савицки, начало войны в Украине и резкий рост спроса на взрывчатку вынудили завод в Быдгоще увеличить производство тротила до максимального уровня, и сегодня, по его словам, завод производит тротил в три смены, 24 часа в сутки.

Поставки оружия в Украину из ЕС

Напомним, государства-члены Евросоюза в начале прошлого года договорились, что до марта 2024-го совместными усилиями передадут украинскому государству миллион артиллерийских боеприпасов.

По состоянию на ноябрь было поставлено лишь около 30% от запланированного, но на днях в Брюсселе заверили, что объема производства в миллион снарядов для Украины все же удастся достичь к весне. При этом пока нет точных дат, когда эти снаряды будут доставлены в Украину.

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