The Guardian: Способ открыть школы первого сентября без страха перед COVID-19 существует

История пандемии Испанского гриппа подсказывает, как отправить детей в школы безопасно.

Всем странам нужно отправить детей в школы этой осенью. И сделать это нужно без угроз для здоровья. В США администрации образовательных округов, которым сократили бюджеты, пытаются разработать сложную систему обучения по сменах. Чтобы дети могли не пропускать занятия и соблюдать социальное дистанцирование. Но должен быть более простой способ решить проблему.

Как пишет The Guardian , школам надо серьезно подумать над тем, чтобы перенести классы во двор. Сегодня известно, что COVID-19 передается легче и быстрее в помещении, чем за его пределами.

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Обучение на улице позволит большему количеству детей вернуться за парты, обеспечит важное социальное взаимодействие и личный контакт между учениками и учителями, чего нет во время уроков онлайн. И при этом появляется возможность соблюдать социальное дистанцирование.

Этот метод сработал во времена пандемии так называемого "Испанского гриппа" в 1918 году. Тогда подготовительная школа Rivers в Бостоне благодаря ему смогла остаться открытой в то время, как другие учебные заведения были закрыты. Rivers была основана за три года до пандемии педагогом, принял концепцию школы на открытом воздухе. Он пользовался предположением врачей, что уроки не в помещении могут дать некоторую защиту против инфекций.

Когда в Rivers провели оценку отсутствии детей из-за болезней, администрация обнаружила, что общее количество таких случаев во время 1918-1919 учебного года была меньше, чем в предыдущий учебный год, то есть до пандемии гриппа. Осенью в 1908 году в Бостоне открыли школу на открытом воздухе для детей, больных туберкулезом. До марта 1909-го 23 ученика выздоровели, а здоровье еще 20 улучшилось. В Чикаго зимой 1909-го дети с мягкой формой туберкулеза ходили в школу, в классах которой были демонтированы все окна и батареи. Ученики надевали на себя большое количество теплой одежды.

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Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи тоже поддержал обучения на улице.

"На открытом воздухе всегда лучше, чем в помещении, когда речь идет о COVID-19 или любом другом респираторном заболевании", - сказал он.

А в инструкции по открытию школ Американская академия педиатрии поощряет учебные заведения использовать доступное пространство на открытом воздухе при любой возможности.

Что известно об открытии школ первого сентября?

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Перевод: Лесь Дымань