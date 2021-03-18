Вместе с тем, Еврокомиссия не будет настаивать на том, чтобы страны не использовали китайские и российские вакцины.

Евросоюз собирается разрешить вакцинированным людям снова путешествовать. Для этого они будут получать так называемый "цифровой зеленый сертификат". Однако, ключевые решения отдельные страны-участницы будут принимать сами. В частности, они сами будут решать, пользоваться ли вакцинами из России и Китая.

Как пишет Politico, в среду был представлен специальный план. Согласно ему, страны ЕС получат право разрешить гражданам, которые вакцинировались, игнорировать все ограничения во время путешествий, которые были введены из-за COVID-19. Например, людям, которые сделали прививку, не нужно будет сдавать тесты перед путешествием или проходить обязательную самоизоляцию. И такие страны должны признавать сертификаты о вакцинации других стран "на тех же условиях".

Читайте такжеPolitico: Паспорта вакцинации от COVID-19 приведут нас или к утопии, или к вакцинному апартеидуОднако, план подчеркивает, что все это касается только одобренных в ЕС вакцин. Это означает, что тех, кто принял российский препарат Sputnik V или разработки китайской компании Sinopharm, не могут воспользоваться этим механизмом. Хотя некоторые страны ЕС, такие как Венгрия, используют эти не одобренные в организации средства. Вместе с тем, представленный план позволяет странам "принимать решение об использовании других вакцин дополнительно".

Politico пишет, что предложение указывает на очень узкую тропу, по которой ЕС идет в вопросе иммунизации. Чиновники пытаются одновременно управлять отчаянными вакцинными режимами, обеспечить людям возможность вновь передвигаться для запуска экономики и при этом позаботиться, чтобы вакцины из России и Китая не получить такой же статус, как и те, которые одобрил ЕС.

Демонстрируя то, насколько чувствительной стала проблема, директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон сказала, что пока нет достаточного количества информации о иммунитет после вакцинации или естественного заражения. Поэтому нельзя сейчас предоставлять специальные привилегии вакцинированным людям.

Читайте такжеWashington Post: Забудьте об оружии и нефти, вакцина от COVID-19 теперь дает политическую властьТакже представленный план спровоцировал беспокойство, что невакцинированные путешественники могут столкнуться с дискриминацией. Чтобы обойти этот момент, президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен ранее сказала, что сертификат должен не только охватывать вакцинации туристов, но и данные об их тестах или выздоровлении от вируса.

"Наша цель - помочь странам-участницам восстановить свободу передвижения в безопасный и ответственный способ", - сказала Фон Дер Ляйен.

Паспорта вакцинации: что известно

В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации против COVID-19 для путешественников, над которым работает Международная ассоциация воздушного транспорта, могут быть запущены "в течение нескольких недель".

Созданием паспортов вакцинации занималась не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Сообщалось и о местных системах, например, в Дании или Лос-Анджелесе.

В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать - так называемого "паспорта вакцинации" - вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, были более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ввести свидетельство о вакцинации, чтобы восстановить поездки. Кипр также настаивал на том, чтобы вакцинированным путешественникам разрешили отказаться от тестирования и карантина во время путешествий по странам ЕС.

В Еврокомиссии планировали до конца марта представить проект "цифрового зеленого паспорта" для вакцинированных от коронавируса. Введение паспорта вакцинации называлось надежным путем для отмены ограничений, также это должно способствовать восстановлению свободных путешествий по Европе.

В начале марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что правительства 27 стран-членов Европейского Союза должны немедленно начать техническую работу по внедрению до лета сертификатов прививок против COVID-19.

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Перевод: Лесь Дымань