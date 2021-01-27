Проект решения о подтверждении полномочий российской делегации предлагает не накладывать на РФ никаких санкции в ПАСЕ, объясняя это "стремлением к диалогу".

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации без каких-либо ограничений.

Документ был подготовлен экс-главой комитета, австрийским депутатом Штафаном Шеннахом, распространили в ПАСЕ во вторник вечером, сообщает "Европейская правда".

Проект предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы, и в последнее время дополнительно усугубила ситуацию. В частности, документ критикует изменения в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ; предоставление парламенту России рычагов влияния на КС; дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной оккупации Крыма и тому подобное.

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Кроме того, ПАСЕ осуждает обострившиеся в последнее время авторитарные тенденции; ужесточение норм, подрывающих свободу собраний, борьбу правительства РФ с неправительственными организациями и тому подобное. Отдельный блок обвинений посвящен не расследуемому отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов.

При этом, несмотря на жесткую критику, проект предлагает не накладывать на РФ никаких санкции в ПАСЕ, объясняя это "стремлением к диалогу".

В среду члены ПАСЕ могут подать свои замечания к данному проекту. Голосование за документ состоится в четверг утром.

Зимняя сессия ПАСЕ: что известно

Зимняя сессия ПАСЕ проходит 25-28 января онлайн и очно в Страсбурге. Украинская парламентская делегация участвует в работе январской сессии.

Во время открытия сессии в ПАСЕ поддержали инициативу Украины об обжаловании полномочий российской делегации.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушения статьи 5 Устава Совета Европы, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и обеспечивать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Теперь, после обжалования полномочий делегации РФ это решение должны рассмотреть Мониторинговый комитет и Комитет по вопросам правил и процедур (регламентный) ассамблеи. Мониторинговый комитет должен в течение 24 часов подготовить отчет и отчитаться перед делегатами о ситуации по соблюдению прав человека в России, а регламентный комитет - подготовить заключение по обжалованию полномочий.

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Российская делегация в ПАСЕ

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций. Это позволило России вернуться в сессионный зал ПАСЕ, и она возобновила уплату взносов.

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Автор: УНИАН