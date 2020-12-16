Нарушитель карантина страдает от депрессии и не мог справиться с расставанием.

28-летний шотландец Дейл МакЛафлан переплыл на гидроцикле Ирландское море, чтобы встретиться с девушкой, и на четыре недели попал в тюрьму за нарушение карантина.

Читайте такжеВышел на 8 секунд: на Тайване мужчину оштрафовали на $3,5 тысячи за нарушение карантинаКак пишет BBC, парень познакомился со своей девушкой в сентябре, когда работал на острове Мэн кровельщиком, но вскоре уехал домой, потому что новых разрешений на работу ему не дали.

11 декабря он решил встретиться с ней, нарушив карантинные правила, запрещающие въезд на остров без специального разрешения.

По прибытию на место парень дал полицейскому адрес девушки как свой, и в тот же вечер пара отправилась в ночные клубы. Но после проверки документов полиция арестовала МакЛафлана.

Адвокат шотландца в суде отмечал, что тот страдает от депрессии и не мог справиться с расставанием.

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Автор: УНИАН