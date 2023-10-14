Террористы радуются предложениям, выдвинутым накануне российским диктатором.

Палестинская группировка ХАМАС поблагодарила Владимира Путина за его позицию по палестино-израильскому конфликту. Накануне российский диктатор заявил о недопустимости проведения Израилем наземной операции в Секторе Газа.

"Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) ценим позицию президента России Владимира Путина относительно продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятия блокады Газы, прекращения поставок помощи туда и нападений на мирное гражданское население", - говорится в заявлении ХАМАС.

Группировка также "приветствует неустанные усилия России", направленные на прекращение израильской "агрессии" против "палестинского народа" в Секторе Газа.

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Война Израиля против ХАМАС - заявление Путина

Как писал УНИАН, накануне Владимир Путин, которой развязал неспровоцированную полномасштабную войну против Украины, заявил о недопустимости проведения наземной операции в Газе.

"Мы с вами понимаем как это. Использование тяжелой техники в жилых районах – это сложное дело и чревато серьезными последствиями для всех сторон. А без техники – это значит, что в тех же жилых застройках проводить эти операции еще сложнее. Самое главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми. Там почти 2 млн человек живет. Сейчас главное таки остановить кровопролитие", - заявил Путин.

Диктатор также заявил, что Россия выступает за разрешение конфликта путем переговоров ради реализации ооновской "формулы двух государств", которая предусматривает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

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