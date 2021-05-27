Сбор средств объявил бывший соперник Лукашенко на президентских выборах.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цыпкало предложил собрать премию за арест Александра Лукашенко в сумме 11 миллионов евро

Оплату он обещает произвести физическому лицу или группе лиц защищенной транзакцией, передает "Радио Свобода".

По его словам, представители силовиков или гражданского общества, которые обеспечат арест Лукашенко, получат соответствующее вознаграждение.

"Человек, который в нашей стране причастен к фальсификации выборов, огромному количеству убийств и похищений людей, который совершил множество преступлений против человечности, включая пытки, незаконные депортации и многое другое, о чем мы обязательно узнаем", - сказал Цепкало.

Деньги будут зарезервированы, а затем, в случае ареста Лукашенко, переведены на специальный счет. За два дня сбора деньги пожертвовали более 400 человек. Средства можно перевести на сайте специальной платформы.

Как сообщал УНИАН, страны G7 планируют ввести санкции против Беларуси из-за ареста оппозиционного активиста и журналиста Романа Протасевича.

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Автор: Юрий Годован