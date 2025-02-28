По его мнению, эта организация семимильными шагами идет к судьбе Лиги наций.

Судьба Организации Объединенных Наций решится сама собой после того, как Соединенные Штаты Америки либо выйдут из нее, либо перестанут платить взносы, поскольку они платят примерно треть бюджета ООН и миротворческих операций.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал экс-посол Украины в США и РФ и многолетний представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.По его словам, это означает, что организация "просто умрет сама собой" без американских денег. А уже после завершения российско-украинской войны должна возникнуть другая организация:

"Можно представить ситуацию, когда новую организацию будут создавать страны, которые победят в той войне, которая происходит сейчас. И я уверен, что Украина будет среди них и у нас будет свое слово. И как мы стали основателями ООН в 45 году, так мы станем снова одним из отцов-союзников того, что сейчас называется ООН. Как это будет называться дальше, я не знаю, но я искренне верю, что что-то создано будет".

Реформа ООН

Ранее СМИ сообщили, что республиканцы призвали вывести Соединенные Штаты из состава Организации Объединенных Наций, поскольку та не соответствует программе новой администрации "Америка прежде всего".

Видео дня

Как известно, Франция, США, Китай, Великобритания и Россия имеют право вето в ООН. Российская сторона неоднократно использовала его, например, ветировав резолюцию с призывом вывести войска с территории Украины.

Президент Владимир Зеленский еще в апреле 2022 года призвал исключить Россию из состава постоянных членов Совбеза ООН. Также в Украине говорили, что Организация дает одинаковые заключительные рекомендации по соблюдению международного гуманитарного права обеим странам, уравнивая масштабы нарушений.

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