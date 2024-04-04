Он не сомневается, что это возможно.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Россия будет "злонамеренно нацелена" на Олимпийские игры в Париже.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он, что Россия будет пытаться атаковать Олимпиаду. "Я не имею никаких сомнений, в том числе с точки зрения информации", - цитирует французского лидера агентство Reuters.

Журналисты отмечают, что это заявление является наиболее откровенным на сегодня признанием иностранных угроз безопасности или беспрепятственному проведению Олимпийских игр.

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Олимпиада в Париже: последние новости

Как известно, Олимпийские игры в этом году стартуют 26 июля. Международный олимпийский комитет ранее разрешил российским атлетам выступать на соревнованиях под белым флагом.

В то же время мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и беларуским атлетам не будут рады в столице, тогда как украинских будут принимать как героев.

Напомним, что после масштабного теракта в Москве, Франция подняла уровень системы оповещения национальной безопасности до отметки "экстренная атака".

Также на днях министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн объявил, что страна предложит санкции на уровне Евросоюза против тех, кто стоит за распространением дезинформации. Речь шла о растущих российских усилиях по дестабилизации блока.

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