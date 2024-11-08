Пришло время для остальной Европы активизироваться и сделать свой вклад.

Решение канцлера Германии Олафа Шольца уволить министра финансов Кристиана Линднера развалило коалиционное правительство страны, проложив путь к досрочным выборам и бросив тень на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште. Об этом пишет The Telegraph.

Авторы отмечают, что правительство Шольца, похоже, стало жертвой собственной экологической политики. При этом Линднер призвал пересмотреть поэтапный отказ от ядерной энергии и критиковал навязчивое стремление Германии к чистой энергии. Результатом стало погружение Берлина в политическую неопределенность в чрезвычайно неподходящее время.

"Германия стала крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву в Европе, опередив Британию, но намерена сократить расходы в 2025 году, надеясь, что Украина сможет взамен в значительной степени финансировать себя за счет займов из доходов от замороженных российских активов", - говорится в статье.

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По мнению авторов, хотя считается, что политические потрясения вряд ли повлияют на текущие планы, они, вероятно, приостановят любое потенциальное увеличение поддержки в то время, когда Украине нужно больше ресурсов, чтобы укрепить свои линии фронта:

"Даже беглый взгляд на расходы НАТО показывает, что слишком много европейских стран были счастливы вести себя как неплатежеспособные. Цена этого теперь очевидна для всех, поскольку Европа сама не может гарантировать собственную защиту".

Как утверждает СМИ, ситуация в Украине в сочетании с политическими потрясениями в других странах должна послужить "тревожным звоночком о том, что страны не всегда могут полагаться на то, что кто-то заплатит по счетам".

"Остальная Европа теперь должна активизироваться и внести свою лепту", - резюмирует издание.

Политический кризис в Германии

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в Германии распалась правительственная коалиция. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Линднера - лидера Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию.

Досрочные выборы в Бундестаг могут состояться уже в марте следующего года.

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