Он напомнил, что за время своего президентства вернул много заключенных.

Бывший президент США и кандидат на кресло главы Белого дома на выборах в 2024 году Дональд Трамп раскритиковал обмен заключенными между США и Россией. Он подозревает, что не обошлось без денег для Москвы.

"Ну и когда ж же они собираются обнародовать подробности обмена заключенными с Россией? Сколько людей мы получим по обмену? Мы платим им наличными? Дают ли они нам наличные (пожалуйста, снимите этот вопрос, потому что я уверен, что ответ – нет)? Мы освобождаем убийц, киллеров или бандитов? Просто любопытно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок, ни в чем, но особенно в обмене заложниками. Наши "переговорщики" всегда позорят нас", – написал он в своей соцсети Truth Social.

Он также напомнил, что за время своего президентства вернул много заключенных, но никогда за это не платил.

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"Я вернул многих заложников и не дал стране-противнику ничего – и никогда никаких денег. Поступать так – плохой прецедент на будущее. Так и должно быть, иначе ситуация будет становиться все хуже и хуже. Они вымогают у Соединенных Штатов Америки деньги. Они называют обмен "сложным" – это для того, чтобы никто не мог понять, насколько все плохо", – добавил Трамп.

Стоит отметить, что Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в рамках сделки не было ни обмена деньгами, ни ослабления санкций.

Обмен заключенными между США и РФ

В четверг, 1 августа 2024 года, в Турции состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и рядом западных стран. Известно, что, помимо РФ и США, участие в обмене принимали также Германия, Польша, Словения и Норвегия.

Всего обменяли 26 лиц. Сообщалось, что в Россию вернутся "тиргартенский убийца" Вадим Красиков, задержанный в 2019 году после заказного убийства в столице Германии, осужденные за шпионаж Анна и Артем Дульцевы, и ряд других лиц, осужденных на Западе.

В свою очередь, Москва освободила 16 человек: это политзаключенные (в их числе политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, сотрудница штаба Алексея Навального Лилия Чанышева, председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров, художница Александра Сколиченко), а также журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, журналистка татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашева, бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также гражданин Германии Патрик Шебель.

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