Помните советский мультфильм, где мишка решил создать собственную страну, в которой все должны были здороваться словом "Трям" и летали в облаках на белокрылых лошадках? Судя по тому, что сейчас творится в американском политикуме, он мог бы дать фору "Симпсонам" с их предсказаниями.

Вы уже наверняка слышали, что конгрессвумен Клаудия Тенни недавно внесла предложение сделать 14 июня официальным праздником в честь дня рождения величайшего президента Дональда Трампа, совместив его с Днем национального флага. Также говорят, еще во время первой каденции Дональд дал поручение спроектировать, как бы выглядел его бюст на горе Рашмор - рядом с Отцами-основателями американской нации.

Так что до официального приветствия словом "Трямп" - уже совсем близко.

Впрочем, если вы вспомните упомянутый мультфильм, настоящим мозговым центром в нем был не шумный мишка, а тихий интроверт ежик, который всем там заправлял. В титрах это скрыли, но теперь мы знаем - его зовут Питер Тиль. По версии конспирологов, именно он стоял за спинами исследователей из Heritage Foundation, когда они писали Mandate for Leadership (Project 2025), и именно он сегодня дергает за ниточки в Белом доме. Но давайте по порядку...

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После первых шагов и кадровых назначений в администрации нового (старого) американского президента, многие международные политические обсерваторы вспомнили и о "PayPal-мафии", которую журнал Fortune "разоблачил" еще в 2007 году, и о новых антидемократических философах, которых издание Politico заподозрило в формировании мировоззрения нынешних американских элит.

Один из них - Кертис Ярвин (псевдоним Менциус Молдбаг). Он не политик и не профессор, а просто блогер с философским образованием. Ярвин утверждает, что демократия - это большая иллюзия. Голосование, по его мнению, - это как болеть за футбольную команду: "Дает ощущение значимости, но никак не влияет на результат". Настоящие решения принимают элиты. Всегда. "Так почему бы сразу не отдать власть тем, кто на самом деле руководит?".

Еще радикальнее мыслит Ник Лэнд - британский философ, которого называют отцом "темного просвещения" или неореакционизма (NRx). Его главная идея - ускорение (акселерационизм). Он считает, что технологии, капитализм и искусственный интеллект надо не сдерживать, а наоборот - разогнать до максимума. Даже если это разрушит все, что не успевает за темпом - демократию, университеты, СМИ, правительства.

Вот эти два философа и задают идеологический тон новому поколению правых технократов. Они не верят во "власть народа", потому что видят в народе риск - популизм, медлительность, неэффективность. А вот в частном капитале - будущее: технологическое, быстрое, без эмоций и лишних вопросов. Их мечта - сетевая монархия. Где президент - это CEO, правительство - executive board, законы - операционные протоколы, а граждане - акционеры. Или бета-тестеры.

Вы уже, наверное, догадались, кто главный спонсор этих идей? Правильно - Питер Тиль. Он не просто их разделяет - он их сам продуцирует и приводит к власти людей, которые начинают все это воплощать в жизнь.

Еще в 2009 году Тиль откровенно заявил: "Я больше не верю, что свобода и демократия совместимы". Еще говорил, что выборы - это ловушка, где победителем становится не лучший, а самый шустрый. Что универсальное избирательное право, соцпомощь, идеи равенства - это инструменты, которые тормозят прогресс. Его логика проста - если 51% избирателей не понимает, как работает государственный аппарат, или искусственный интеллект, они не имеют права решать, кто им будет руководить.

Демократия как механизм дает массам право блокировать сложные решения. А значит, ее надо обойти или сломать. Чем упомянутые люди, собственно, и занимаются...

Один из ключевых игроков в этой партии - Джеймс Дэвид Вэнс. Бывший морпех, автор книги о белой Америке, а теперь - вице-президент США. Вэнс - не случайный политик. Это проект, который Тиль выращивал годами - поддерживал его еще со студенческих времен, финансировал кампании, формировал карьерную траекторию. Сегодня Вэнс несет идеологию Тиля во власть, целенаправленно размывая границу между бизнесом и государством.

Еще одна весомая фигура - Дэвид Сакс, бывший директор PayPal, теперь ответственный за искусственный интеллект и криптовалюты в Вашингтоне. Именно Сакс активно внедряет цифровые технологии в государственное управление, делая его быстрым, эффективным и бездушным. Он воплощает видение Тиля, когда государство работает как идеально настроенный стартап, управляемый алгоритмами и искусственным интеллектом.

Джим О'Нилл, бывший руководитель фонда Тиля, теперь вместе с Робертом Кеннеди отвечает за здравоохранение в США. Его задача - сломать традиционную систему здравоохранения, превратить ее в рынок экспериментов, быстрых решений и минимальных регуляций. Для Тиля это - идеальный тест на его идеологию: если это сработает в медицине, значит, сработает везде...

Как видим, вместо политиков к власти приходят бизнесмены и топ-менеджеры. Люди, которые мыслят прибылью, эффективностью и скоростью.

А пока одни ломают старое государство изнутри, другие строят новое - с нуля. Параллельно с политикой Тиль инвестирует в создание новых форм сообществ и через фонд Pronomos финансирует проекты автономных городов. Его партнер Патри Фридман (внук знаменитого Милтона) скупает землю, разрабатывает инфраструктуру и создает цифровые юрисдикции - автономные города-государства, где жители не имеют избирательных прав в привычном понимании, но имеют доли-акции в этом городе.

Еще один союзник Питера Тиля - Баладжи Шринивасан (бывший СЕО Coinbase) разработал концепцию Network State - цифрового государства, которое начинается с онлайн-сообщества, имеет свою экономику, кодекс и постепенно превращается в физическую юрисдикцию. В своей одноименной книге "Сетевое государство" он описывает, как цифровые сообщества могут стать полноценными альтернативами общественного устройства и видит будущее в формах, где white paper заменяет конституцию, а блокчейн - избирательную систему.

Удастся ли этой кучке фриков (а, может, гениев) реализовать задуманное? Пока сказать трудно. Однако, последствия этой стратегии уже очевидны - старая демократия трещит по швам, доверие к институтам близко к нулю, выборы превратились в шоу, а власть переходит в руки технологических корпораций и частных инвесторов. Мир становится похожим на гигантский венчурный фонд, который руководствуется логикой: "Если работает - масштабируй. Если мешает - отруби". Что они сейчас, собственно, и делают.

Кстати, в этой парадигме даже немного жаль Маска. В новой техноэлите ему отвели роль прораба - гения на побегушках, который ломает бюрократические стены, строит инфраструктуру, запускает спутники и создает видимость большого прорыва. Пока "арии" пишут сценарий будущего... Ведь эти новейшие "арийцы", похоже, придерживаются принципа: "Ты, конечно, можешь выйти из Африки, но Африка никогда не выйдет из тебя, поэтому твой удел - выполнять черную работу".

Конечно, Илон это все прекрасно понимает. Но вопрос в том, сколько еще он выдержит в роли громоотвода для народного гнева, и что будет делать дальше. Действительно сбежит на Марс, или на каком-то этапе перевернет доску и начнет собственную игру? А, может, уже начал?

Андрей Масло, основатель Investudio, риск-менеджер, инвестиционный советник