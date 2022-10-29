На место происшествия прибыли более 400 спасателей со всей страны,

По меньшей мере 120 человек погибли и десятки получили ранения в результате давки во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле, Южная Корея.

Об этом сообщает Sky News.

Сегодня около 100 000 человек направились в район Итхэвон на празднование Хэллоуина. Праздник стал самым масштабным за последние годы – из-за действоваших до недавнего времени ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19.

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Возле отеля Hamilton на узкой улице образовалась давка. Толпой были раздавлены десятки людей. По данным местных властей, по меньшей мере 120 человек погибли в результате давки.

В сети распространяются кадры, на которых видно, как пострадавшие лежат на тротуаре, а прохожие и работники экстренных служб проводят сердечно-легочную реанимацию, пытаясь их оживить.

Представитель Национального пожарного управления Чхве Чхон Сик, сообщил, что на место происшествия прибыли более 400 спасателей со всей страны, в том числе почти все из тех, кто находился в Сеуле.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание после новостей о погибших в давке. Он призвал к пересмотру мер безопасности в местах проведения праздников.

Мэр Сеула О Се Хун находился с визитом в Европе в момент трагедии, но после печальных известий возвращается домой.

Смертельная давка: массовые гибели людей в толпе

В начале месяца во время чемпионата Индонезии по футболу на стадионе "Канджурухан" в Маланге проходил поединок между командами "Арема" и "Персебея". По окончанию матча возникла массовая потасовка, жертвами которой стали по меньшей мере 174 человека.

Разъяренные болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Это вызвало панику, в результате чего началась давка. По данным медиков, в большинстве случаев причиной смерти стало удушье.

А прошлой осенью во время выступления американского рэпера Трэвиса Скотта на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе у сцены образовалась настоящая давка. В результате погибли 10 человек и еще 17 попали в больницу.

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