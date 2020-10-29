Страшный грим, костюмированные вечеринки и фонарики из тыквы - лишь часть традиционных развлечений на Хэллоуин.

Хэллоуин - это международный праздник, который особенно популярен в англоязычных странах. Отмечается он ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. История Хэллоуина уходит корнями к кельтскому празднику Самайна, когда злые духи, как считалось, на день возвращались в мир живых.

Верование про возвращение недоброжелательных душ на землю перекочевали из Самайна в Хэллоуин. Чтобы отпугивать злобных духов, дома украшают фонарями из тыквы и страшными украшениями.

Традиции празднования Хэллоуина отличаются в разных странах. УНИАН расскажет, как встречают День святых по всему миру.

Хэллоуин в США

Читайте такжеПеревоплощение на Хэллоуин: идеи жутких костюмов к празднику нечисти Праздник Хэллоуин больше всех в мире любят американцы. В Штатах этот праздник - второй по популярности после Рождества. К Хэллоуину готовятся ещё с середины октября: вводят праздничные блюда в меню, украшают заведения декорациями и продают сувениры в магазинах.

Основные традиции Хэллоуина в США: вечеринки с гримом и костюмами, просмотр ужастиков, пересказ страшилок. Также в крупных городах Штатов проводятся парады нечисти.

Американские дети посещают соседние дома и выпрашивают конфеты взамен на жизнь - это любимая детская забава.

Хэлллоуин в Ирландии

Ирландия - это традиционная родина праздника. Древние кельты, которые жили на территории современной Ирландии, в этот день провожали осеннюю пору и встречали зиму. Также это родина Джека-фонаря.

В Ирландии принято заканчивать рабочий день на Хэллоуин, проводить фестивали вампиров. Здесь готовят праздничное блюдо колканнон из капусты и картофеля, куда внутри прячут монетку. Также ирландцы играют в игру, где нужно подскочить к висящему на дереве яблоку и откусить от него кусочек.

Как празднуют Хэллоуин в Великобритании

Ко Дню всех святых в Британии украшают старинные замки и поместья и проводят экскурсии, где туристов пугают страшными историями про привидений и декорациями. Принято собираться в пабах в праздник и пить эль. Также англичане гадают на костре: кидают туда камешки и рассматривают узор пламени.

Традиции Хэллоуина в Германии

Читайте такжеБлюда из тыквы на Хэллоуин 2020 - простые и вкусные рецептыНемцы готовятся к празднованию Хэллоуина заранее. С сентября в магазинах продаются костюмы и декор для праздника. Дома заранее украшают гирляндами и чучелами. Как и в других странах, принято вырезать тыквенные фонари, а из мякоти готовят праздничные блюда.

Также в период Хэллоуина очень популярным среди туристов становится город Дармштадт, в котором находится знаменитый замок Франкенштейна.

Как встречают праздник китайцы

В Китае на Хэллоуин проводят Фестиваль голодных духов, на которой заблудшим душам преподносят разные подарки и угощения. Китайцы верят, что на Хэллоуин несчастливые при жизни души возвращаются в наш мир, поэтому их пытаются задобрить.

Часто в Китае пускают фонарики по реке или запускают их в воздух, чтобы осветить душам путь домой. Китайцы подсвечивают окна, чтобы духи их родных могли посетить дом. У фотографий умерших близких ставят еду и воду.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова