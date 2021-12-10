Рэпер дал интервью впервые после трагедии.

Трэвис Скотт, на концерте которого из-за давки погибли 10 человек, убеждает, что он не знал, что происходило в зале.

Об этом он заявил во время интервью для YouTube-канала Charlamagne Tha God, первому за месяц после трагедии.

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Трэвис Скотт говорит, что не знал, что происходит в зале. По его словам, иногда случается, что люди теряют сознание во время концертов, но он не догадывался, что могла произойти такая трагедия.

Рэпер акцентирует, что полагался на охрану и организаторов. Последние сообщили ему, что шоу прекратят, но не назвали причину.

"Они просто сказали мне, что сразу после того, как гость уйдет со сцены, мы закончим шоу. И это то, что мы сделали. Кроме того, ни о чем другом мы с ними не общались", - говорит он.

В то же время Скотт сказал, что чувствует ответственность за то, чтобы поклонники оставались в безопасности во время будущих выступлений.

"Я должен выяснить, что произошло там. Надеюсь, что это станет большим уроком для нас, исполнителей. Мы будем больше наблюдать за происходящим в зале", - добавил он.

Напомним, американский рэпер Трэвис Скотт 5 ноября выступил на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе. У сцены образовалась настоящая давка, в результате которой погибли 10 человек и еще 17 попали в больницу.

Трэвис Скотт неоднократно прерывал выступление, а также просил охрану помочь поклонникам. Концерт был остановлен спустя примерно 40 минут после начала.

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Автор: Анастасия Печенюк