Перед вылетом Ратих Виндания, путешествовавшая с тремя детьми, поделилась своим снимком с родственниками / фото Daily Mail

Пассажирка Boeing 737-524, который потерпел крушение в Индонезии, вместе с детьми сделала селфи на телефон и отправила семье незадолго до смерти.

Фотографию опубликовало издание Daily Mail.

По информации издания, перед вылетом Ратих Виндания, путешествовавшая с тремя детьми, поделилась своим снимком с родственниками. На фото улыбающаяся женщина сидит в кресле самолета, а ее сын и дочь смеются, глядя в камеру.

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Как рассказал ее брат, Виндания подписала снимок фразой: «Пока, пока, семья. Мы летим домой».

Он также добавил, что помимо сестры на борту находились его родители. Изначально они должны были лететь другим рейсом, однако их планы изменились в последнюю минуту.

фото Daily Mail

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Автор: Денис Прядко