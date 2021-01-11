Брат погибшей потерял в авиакатастрофе сестру, племянников и родителей, которые сели в самолет в последнюю минуту.

Пассажирка Boeing 737-524, который потерпел крушение в Индонезии, вместе с детьми сделала селфи на телефон и отправила семье незадолго до смерти.

Фотографию опубликовало издание Daily Mail.

По информации издания, перед вылетом Ратих Виндания, путешествовавшая с тремя детьми, поделилась своим снимком с родственниками. На фото улыбающаяся женщина сидит в кресле самолета, а ее сын и дочь смеются, глядя в камеру.

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Как рассказал ее брат, Виндания подписала снимок фразой: «Пока, пока, семья. Мы летим домой».

Он также добавил, что помимо сестры на борту находились его родители. Изначально они должны были лететь другим рейсом, однако их планы изменились в последнюю минуту.

Крушение самолета в Джакарте

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. Boeing 737-524 пропал с радаров вскоре после взлета из аэропорта Джакарты.

На борту было 62 человека, в том числе десять детей.

10 января 2021 года полиция Джакарты получила пакет с останками, найденными после крушения Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air.

10 января 2021 года были обнаружены черные ящики разбившегося Boeing 737.

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Автор: Денис Прядко