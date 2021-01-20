Согласно расчетам, платформа может прослужить до 150 лет / скриншот из видео

Нефтяная компания China National Offshore Oil Corporation показала, как транспортирует через Желтое море глубоководную добывающую платформу.

Видео опубликовала New China TV.

Установка под названием Deep Sea №1 должна прибыть в островную провинцию Хайнань из китайской провинции Шаньдун для разработки газового месторождения Lingshui 17-2. Оно расположено на расстоянии 150 километров от острова Хайнань на пересечении Евразийской, Тихоокеанской и Индо-Австралийской тектонических плит.

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По предварительным прогнозам, она достигнет месторождения в феврале и будет введена в эксплуатацию в июне. Согласно расчетам, платформа может прослужить до 150 лет.

Максимальная водоизмещение установки достигает 110 000 тонн. А ее хранилище нефти может вместить до 20 000 кубических метров.

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Автор: УНИАН