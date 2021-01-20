Максимальная водоизмещение установки достигает 110 000 тонн.

Нефтяная компания China National Offshore Oil Corporation показала, как транспортирует через Желтое море глубоководную добывающую платформу.

Видео опубликовала New China TV.

Установка под названием Deep Sea №1 должна прибыть в островную провинцию Хайнань из китайской провинции Шаньдун для разработки газового месторождения Lingshui 17-2. Оно расположено на расстоянии 150 километров от острова Хайнань на пересечении Евразийской, Тихоокеанской и Индо-Австралийской тектонических плит.

Читайте такжеСеть шокировали фото, как грузовик перевозит 67-метровую лопасть ветрогенератора

По предварительным прогнозам, она достигнет месторождения в феврале и будет введена в эксплуатацию в июне. Согласно расчетам, платформа может прослужить до 150 лет.

Максимальная водоизмещение установки достигает 110 000 тонн. А ее хранилище нефти может вместить до 20 000 кубических метров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН