Пожары уже выгнали из собственных домов десятки тысяч людей.

Масштабные лесные пожары бушуют на севере Калифорнии. Стихия не утихает уже несколько дней.

Об этом сообщается на сайте пожарного департамента Калифорнии.

Огонь быстро распространяется из-за сильного порывистого ветра, наличия сухой травы и сильной жары. Выгорела земля на площади более 100 гектаров. Пожары уже уничтожили десятки сооружений и выгнали из собственных домов десятки тысяч людей.

К борьбе с огнем привлекли 5 тысяч пожарных. На обнародованных фото видно, что из-за сильного задымления не видно даже неба и Солнца.

По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в регионе будет сухой и жаркой, что скорее всего усугубит ситуацию.

Пожары в Европе

Масштабные лесные пожары продолжают бушевать в Греции. Береговой охране пришлось срочно эвакуировать жителей острова Эвбея. В отдельных регионах страны температура воздуха достигает 45 градусов, что осложняет борьбу с возгораниями.

Огненный ад не отпускает и Хорватию. Пожары поглотили уже около 800 гектаров леса. Пылают леса в районе поселка Горни-Сегет, в Дриновцах, Шибенско-Книнском и Задарском уездах - уничтожены заросли вечнозеленых жестколистных и колючих кустарников, а также оливковые рощи и сосновые леса.

Автор: Анастасия Горбачева