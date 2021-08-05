Масштабные лесные пожары бушуют на севере Калифорнии. Стихия не утихает уже несколько дней.
Об этом сообщается на сайте пожарного департамента Калифорнии.
Огонь быстро распространяется из-за сильного порывистого ветра, наличия сухой травы и сильной жары. Выгорела земля на площади более 100 гектаров. Пожары уже уничтожили десятки сооружений и выгнали из собственных домов десятки тысяч людей.
К борьбе с огнем привлекли 5 тысяч пожарных. На обнародованных фото видно, что из-за сильного задымления не видно даже неба и Солнца.
По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в регионе будет сухой и жаркой, что скорее всего усугубит ситуацию.
Пожары в Европе
Масштабные лесные пожары продолжают бушевать в Греции. Береговой охране пришлось срочно эвакуировать жителей острова Эвбея. В отдельных регионах страны температура воздуха достигает 45 градусов, что осложняет борьбу с возгораниями.
Огненный ад не отпускает и Хорватию. Пожары поглотили уже около 800 гектаров леса. Пылают леса в районе поселка Горни-Сегет, в Дриновцах, Шибенско-Книнском и Задарском уездах - уничтожены заросли вечнозеленых жестколистных и колючих кустарников, а также оливковые рощи и сосновые леса.