Для команды Зеленского крайне важно подойти к предстоящим переговорам с четким пониманием бизнес-ориентированного мышления Трампа, подчеркнул аналитик.

Недавний разговор Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом показался довольно позитивным для Украины. Но заявления Трампа являются "намеренно открытыми", и в этом есть опасность, пишет в колонке для The Hill геостратегический аналитик Имран Халид.

Он отметил, что 19 июля Зеленский и Трамп провели разговор, во время которого, по словам украинского президента, была достигнута договоренность о предстоящей "личной" встрече для обсуждения мира с Россией. В то же время Трамп в соцсети Truth Social охарактеризовал звонок как сердечный.

"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он связался со мной. Как ваш следующий президент Соединенных Штатов, я принесу мир всему миру и положу конец войне, которая унесла столько жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей, – говорилось в сообщении.

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Это, очевидно, положительное развитие событий для Зеленского, считает аналитик. В последние месяцы, когда опросы начали показывать, что Трамп опережает Байдена, президент Украины постоянно пытался установить прямые и косвенные связи с лагерем Трампа. Его главная цель, очевидно, заключается в том, чтобы обеспечить продолжение американской финансовой и военной поддержки Украины после президентских выборов в ноябре.

Имран Халид также упомянул о встрече с Трампом экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Это недавнее взаимодействие является последним маневром сторонников Украины, некоторые из которых действуют по указанию Киева, а другие – самостоятельно, с целью склонить Трампа к более проукраинской позиции на фоне его потенциальной победы на выборах. Через два года после полномасштабного вторжения России главной задачей для Украины является сохранение потока военной помощи от ее самого весомого западного союзника. В лагере MAGA Трампа, а также в кругу его официальных и неофициальных советников есть немало тех, кто выступал против дальнейшей помощи Украине или ставил ее под сомнение", – говорится в материале.

И избрание Вэнса кандидатом в вице-президенты в случае победы Трампа на выборах усилило эти опасения.

"Якобы по указанию Зеленского украинские протестантские группы, используя свои связи с влиятельным евангельским лобби в США, сыграли ключевую роль в недавних посреднических усилиях", – пишет Халид.

Хотя остается непонятным, какие непосредственные усилия администрация Зеленского осуществила с Трампом, исторический контекст их отношений добавляет сложностей.

"Печально известный телефонный разговор между Зеленским и Трампом в 2019 году, который вызвал первый импичмент Трампа, оставил неизгладимый след в их взаимодействии. Несмотря на сложную историю, стратегические шаги украинских сторонников и евангельских союзников свидетельствуют о постоянных усилиях, направленных на обеспечение дальнейшей американской поддержки Украины", – продолжил автор.

На ранних этапах российского вторжения администрация Зеленского сосредоточила свои усилия на укреплении связей с Белым домом Байдена, стремясь заручиться критически важной поддержкой. Однако, как показало успешное голосование за предоставление помощи этой весной, Украина изменила свою стратегию, сосредоточившись на взаимодействии с республиканцами. Майк Джонсон, который стал решительным сторонником Украины, является положительным сдвигом в этой работе.

"Перспективы Украины заручиться поддержкой Дональда Трампа неожиданно потускнели, когда Вэнс принял предложение Трампа выдвинуть его кандидатуру на должность вице-президента. Эта номинация, безусловно, вызывает беспокойство с точки зрения украинских интересов, учитывая позиции Вэнса. Однако не стоит преувеличивать роль Вэнса. В политической системе США вице-президенты имеют ограниченную власть, а предыдущие изменения в должности Вэнса указывают на то, что он может быть открытым к изменению своих взглядов. Зеленский и его команда имеют осторожный оптимизм относительно того, что с помощью стратегического убеждения они смогут повлиять на Вэнса, чтобы он пересмотрел свою позицию по Украине, обеспечив дальнейшую поддержку в эти критические времена", – объясняет Имран Халид.

После недавнего позитивного телефонного разговора с Дональдом Трампом Зеленский может оказаться в относительно комфортном положении. Однако для команды Зеленского крайне важно подойти к предстоящим переговорам с четким пониманием бизнес-ориентированного мышления Трампа. Дональд Трамп пообещал поддержать Украину, но при условии ее готовности к переговорам с Россией и при условии, что Россия не будет существенно увеличивать свою военную помощь.

Эта условная поддержка отражает стратегический подход Трампа, оставляя широкий простор для интерпретации и корректировки в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. Его заявления, несмотря на то, что кажутся поддержкой, являются намеренно открытыми, чтобы обеспечить гибкость в том, как он будет представлять их общественности в будущем.

"Формулируя свои обязательства таким образом, Трамп гарантирует, что сможет адаптировать свою позицию к изменению геополитического ландшафта. Эта стратегия не только предоставляет ему свободу действий для корректировки своей позиции в соответствии с общественными настроениями и политическими событиями, но и согласуется с его более широким бизнес-ориентированным подходом к международным отношениям. Для Украины это означает управление сложным и потенциально непредсказуемым союзником. Хотя условная поддержка Трампа может быть ценной, она также требует тщательной дипломатии, чтобы гарантировать, что потребности и стратегические интересы Украины будут учтены", – отмечает автор колонки.

По мере развития ситуации, сохранение баланса между обеспечением ощутимой поддержки и управлением ожиданиями, которые формируются заявлениями Трампа, будет иметь решающее значение для дипломатических усилий Киева.

Война в Украине: заявления Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал одним из виновников войны РФ против Украины президента США Байдена.

"Байден не должен был допустить этого. Это было легко остановить. Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда, по двум причинам. Номер один – цены на нефть при мне были низкими. Я поддерживал их на низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин", – заявил Трамп.

Ранее Трамп неоднократно делал обещания завершить войну в Украине за несколько часов и даже говорил, что если бы президентом США был он, Россия не вторглась бы в Украину.

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