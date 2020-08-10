Останки баррикад в Минске попали на видео
09:30, 10 августа 2020Мир
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Ночью силовики штурмовали возведенные протестующими баррикады.
Останки баррикад в Минске / Скриншот
9 августа ночью протестующие начали строить баррикады из мусорных баков в центре Минска. Но вскоре силовики начали их штурм.
"Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие", - сообщал ряд белорусских Telegram-каналов.
В понедельник утром, 10 августа, Telegram-канал Tut.by опубликовал видео со вчерашних протестов в центре Минска. "Так выглядят останки баррикад", - подписана запись с места.
Остатки баррикад в Минске
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье. Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.
- После публикации данных экзит-полла тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками. В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Появилась информация о первых жертвах.
- Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.
- Утром 10 августа в Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что Александр Лукашенко, по предварительным данным, набирает на выборах президента 80,23%.
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