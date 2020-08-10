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Останки баррикад в Минске попали на видео

09:30, 10 августа 2020
Мир
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Останки баррикад в Минске / Скриншот

"Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие", - сообщал ряд белорусских Telegram-каналов.

В понедельник утром, 10 августа, Telegram-канал Tut.by опубликовал видео со вчерашних протестов в центре Минска. "Так выглядят останки баррикад", - подписана запись с места.

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