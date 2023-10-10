Другие граждане США считаются пропавшими без вести.

Во время нападения ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере 11 американских граждан, для многих из них страна была вторым домом.

Об этом говорится в заявлении президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. "Это душераздирающее зрелище. Эти семьи были разорваны на части непростительной ненавистью и насилием. Мы также знаем, что американские граждане до сих пор числятся пропавшими без вести, и мы работаем с израильскими властями, чтобы получить дополнительную информацию об их местонахождении", - сказал он.

В Белом доме считают, что среди пленных, которых захватили боевики ХАМАС, также могут быть американские граждане. "Я поручил своей команде работать с израильскими коллегами по всем аспектам кризиса с заложниками, включая обмен разведывательной информацией и направление экспертов из всех подразделений правительства США для консультаций с израильскими коллегами по вопросам освобождения заложников", - добавил Байден.

Видео дня

Американский президент отметил, что они усилили охрану еврейских центров по всей стране и отслеживают любые внутренние угрозы.

"В этот тяжелый момент американский народ стоит плечом к плечу с израильтянами. Мы помним боль от нападения террористов у себя дома, и американцы по всей стране выступают единым фронтом против этих злодейских актов, которые вновь унесли жизни ни в чем не повинных американцев. Это возмутительно. И мы будем продолжать демонстрировать всему миру, что американский народ непоколебим в своей решимости противостоять терроризму во всех его формах", - добавил он.

Реакция США на нападение на Израиль

Как известно, американские власти однозначно осудили нападение ХАМАС на Израиль, пообещав предоставить партнерам всю необходимую поддержку. 8 октября стало известно, что дополнительная помощь уже в пути.

Кроме того, Пентагон отправил американский авианосец USS Gerald R. Ford, который считается самым большим в мире, а также крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев в Восточное Средиземноморье.

Вас также могут заинтересовать новости: