Во время нападения ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере 11 американских граждан, для многих из них страна была вторым домом.
Об этом говорится в заявлении президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. "Это душераздирающее зрелище. Эти семьи были разорваны на части непростительной ненавистью и насилием. Мы также знаем, что американские граждане до сих пор числятся пропавшими без вести, и мы работаем с израильскими властями, чтобы получить дополнительную информацию об их местонахождении", - сказал он.
В Белом доме считают, что среди пленных, которых захватили боевики ХАМАС, также могут быть американские граждане. "Я поручил своей команде работать с израильскими коллегами по всем аспектам кризиса с заложниками, включая обмен разведывательной информацией и направление экспертов из всех подразделений правительства США для консультаций с израильскими коллегами по вопросам освобождения заложников", - добавил Байден.
Американский президент отметил, что они усилили охрану еврейских центров по всей стране и отслеживают любые внутренние угрозы.
"В этот тяжелый момент американский народ стоит плечом к плечу с израильтянами. Мы помним боль от нападения террористов у себя дома, и американцы по всей стране выступают единым фронтом против этих злодейских актов, которые вновь унесли жизни ни в чем не повинных американцев. Это возмутительно. И мы будем продолжать демонстрировать всему миру, что американский народ непоколебим в своей решимости противостоять терроризму во всех его формах", - добавил он.
Реакция США на нападение на Израиль
Как известно, американские власти однозначно осудили нападение ХАМАС на Израиль, пообещав предоставить партнерам всю необходимую поддержку. 8 октября стало известно, что дополнительная помощь уже в пути.
Кроме того, Пентагон отправил американский авианосец USS Gerald R. Ford, который считается самым большим в мире, а также крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев в Восточное Средиземноморье.