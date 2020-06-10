Лукашенко "отгуляет" парад Победы в Москве – росСМИ

Российский парад к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне состоится в Москве 24 июня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается в Москву на парад Победы 24 июня.

Об этом сообщает сразу несколько российских СМИ со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

Читайте также"Лукашенко щелкнул его в нос": российский историк объяснил, почему Путин решил провести парад 24 июня

«Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президент Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко», – сказал дипломат.

В России убеждены, что «надо использовать момент отступления пандемии COVID-19 для восстановления динамичного сотрудничества в различных сферах».

Российский парад к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне состоится в Москве 24 июня. Парад на 9 мая отменили еще в апреле в связи с пандемией коронавирус. Как известно тогда же российские оккупационные администрации намерены провести парады в Донецке и Луганске.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram